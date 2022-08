Malesia: Corte Suprema conferma la condanna dell’ex primo ministro Najib (Di martedì 23 agosto 2022) La Corte Suprema della Malesia ha confermato la condanna dell’ex primo ministro Najib Razak a 12 anni di carcere. Najib è accusato di corruzione nello scandalo finanziario 1MDB. Corte Suprema della Malesia conferma la condanna dell’ex premier Najib La Corte Suprema della Malesia ha confermato la condanna dell’ex primo ministro Najib Razak a 12 anni Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 agosto 2022) Ladellahato laRazak a 12 anni di carcere.è accusato di corruzione nello scandalo finanziario 1MDB.dellalapremierLadellahato laRazak a 12 anni

