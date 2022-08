Libano, crollano altri silos del grano nel porto di Beirut devastato dall'esplosione (Di martedì 23 agosto 2022) crollano altri otto silos di grano nel porto di Beirut, in Libano, dopo aver ceduto ai danni della devastante esplosione del 2020, il terzo grande crollo in un mese. Una nuvola di polvere si e' alzata ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022)ottodineldi, in, dopo aver ceduto ai danni della devastantedel 2020, il terzo grande crollo in un mese. Una nuvola di polvere si e' alzata ...

