Gli ospiti di EmiGratis. Pio e Amedeo vanno da Mahmood e sul set di Beautiful (Di martedì 23 agosto 2022) Pio e Amedeo a casa di Katherine Kelly Lang Gli irriverenti e “politicamente scorretti” Pio e Amedeo alla conquista del pubblico di Canale 5. Come DavideMaggio.it anticipato diversi mesi fa, dopo il successo di Felicissima Sera, gli artisti foggiani sono pronti, infatti, a tornare al timone di EmiGratis, il programma andato in onda per tre edizioni, dal 2016 al 2018, su Italia 1. Quattro nuovi appuntamenti (già registrati), a partire dal prossimo mercoledì 28 settembre sulla rete ammiraglia Mediaset, dove non mancheranno anche alcuni ospiti vip. Ecco i primi nomi. Nel corso della nuova edizione, i due comici si imbatteranno in Mahmood, prima vittima, passando per il ballerino Roberto Bolle – che però “non s’è fermato, è stato l’unico che ci ha ignorato” – e fino ad arrivare al Sindaco di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 23 agosto 2022) Pio ea casa di Katherine Kelly Lang Gli irriverenti e “politicamente scorretti” Pio ealla conquista del pubblico di Canale 5. Come DavideMaggio.it anticipato diversi mesi fa, dopo il successo di Felicissima Sera, gli artisti foggiani sono pronti, infatti, a tornare al timone di, il programma andato in onda per tre edizioni, dal 2016 al 2018, su Italia 1. Quattro nuovi appuntamenti (già registrati), a partire dal prossimo mercoledì 28 settembre sulla rete ammiraglia Mediaset, dove non mancheranno anche alcunivip. Ecco i primi nomi. Nel corso della nuova edizione, i due comici si imbatteranno in, prima vittima, passando per il ballerino Roberto Bolle – che però “non s’è fermato, è stato l’unico che ci ha ignorato” – e fino ad arrivare al Sindaco di ...

