Fognini-Draper in tv stasera | orario | canale e diretta streaming Atp Winston-Salem 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 23 agosto 2022) Fabioaffronterà Jackin occasione del secondo turno del torneo Atp 250 di, sul cemento outdoor della Carolina del Nord. Il tennista azzurro ha debuttato con una bella vittoria ai danni di Dusan Lajovic (con lo score di 7-5 7-5) ed ora va a caccia del bis per mettere in cascina soldi e punti Atp. L’asticella si alza visto che il suo prossimo avversario sarà il britannico, giovane in rampa di lancio che ha fatto molto bene a Montreal. Non a caso sarà lui a partire favorito secondo i bookmakers, nonostante tra i due non ci siano precedenti. Fabio potrà contare sul suo sconfinato talento e su una grande esperienza, ma non sarà facile tenere a bada l’esplosività e l’entusiasmo di un 20enne come. TABELLONE MONTEPREMI La ...