Emily Ratajkowski, mamma (forse) single: a spasso con il figlio (Di martedì 23 agosto 2022) Da circa un mese la modella è finita nel mirino del gossip che, dopo aver annunciato la sua presunta separazione dal marito, le ha persino attribuito un ipotetico flirt con Brad Pitt: lei non conferma né smentisce e si gode una passeggiata (da sola) con il piccolo Sylvester Apollo Leggi su vanityfair (Di martedì 23 agosto 2022) Da circa un mese la modella è finita nel mirino del gossip che, dopo aver annunciato la sua presunta separazione dal marito, le ha persino attribuito un ipotetico flirt con Brad Pitt: lei non conferma né smentisce e si gode una passeggiata (da sola) con il piccolo Sylvester Apollo

CaffeFou : Brad Pitt, il calendario Pirelli e il divorzio: la nuova vita di Emily Ratajkowski #EmilyRatajkowski… - kintsvkuroi : sono pomeriggi che sto su pintrest a vedere le foto di emily ratajkowski e bella hadid street style oggi camminavo… - chiocciolabea : RT @sahngria: “sul mio corpo” di emily ratajkowski (se n’è parlato, ma non abbastanza. ho avuto il cuore in una morsa per tutta la durata… - annamariamoscar : Le foto del Calendario Pirelli, tra le modelle Bella Hadid, Emily Ratajkowski e Ashley Graham - juliaagioia : Comunque Brad Pitt che si fotte Emily Ratajkowski a 58 anni è da stimare -