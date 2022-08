Covid, lo studio: variante Centaurus più pericolosa (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Centaurus, la nuova variante Covid, sarebbe più capace di aderire alle cellule del corpo umano, e dunque potenzialmente più pericolosa. E potrebbe diventare dominante, rimpiazzando le altre Omicron. È quanto emerge da uno studio dell’Università dell’Insubria sugli effetti molecolari delle nuove mutazioni di Sars-CoV-2, pubblicato sull’European Journal of Internal Medicine. La ricerca ha dimostrato che le mutazioni di Omicron Centaurus (BA.2.75), la cosiddetta variante indiana, rendono il virus ancora più “adesivo” ai recettori delle nostre cellule rispetto alle precedenti varianti e, in particolare, a Omicron 5. Il lavoro è nato dalla stretta collaborazione tra Fabio Angeli, professore di Malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Insubria e direttore ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) –, la nuova, sarebbe più capace di aderire alle cellule del corpo umano, e dunque potenzialmente più. E potrebbe diventare dominante, rimpiazzando le altre Omicron. È quanto emerge da unodell’Università dell’Insubria sugli effetti molecolari delle nuove mutazioni di Sars-CoV-2, pubblicato sull’European Journal of Internal Medicine. La ricerca ha dimostrato che le mutazioni di Omicron(BA.2.75), la cosiddettaindiana, rendono il virus ancora più “adesivo” ai recettori delle nostre cellule rispetto alle precedenti varianti e, in particolare, a Omicron 5. Il lavoro è nato dalla stretta collaborazione tra Fabio Angeli, professore di Malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Insubria e direttore ...

AurelianoStingi : Come annunciato qui le considerazioni sul pezzo rilanciato da #LaVerita. Ho aiutato due bravissimi giornalisti… - DavidPuente : 11/ Vi lascio all'articolo con le spiegazioni nel dettaglio. @juannepili - kiki_la_bulla : RT @Miti_Vigliero: Covid, la variante Centaurus dominerà l'autunno: una ricerca Insubria Gli effetti delle nuove mutazioni secondo lo stud… - VedeleAngela : RT @byoblu: Pfizer e Biontech chiedono autorizzazione per il proprio vaccino Covid aggiornato su Omicron. Sul sito ufficiale, però, Biontec… - algablu : RT @byoblu: Pfizer e Biontech chiedono autorizzazione per il proprio vaccino Covid aggiornato su Omicron. Sul sito ufficiale, però, Biontec… -