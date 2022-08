Bergamo, saranno tagliati 8 alberi in via XXIV maggio: hanno il cancro colorato (Di martedì 23 agosto 2022) L’intervento. È in corso l’abbattimento di 8 platani del viale cittadino che sono stati colpiti da una malattia letale e molto contagiosa. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 23 agosto 2022) L’intervento. È in corso l’abbattimento di 8 platani del viale cittadino che sono stati colpiti da una malattia letale e molto contagiosa.

