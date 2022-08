Apple amplia il programma di riparazione fai-da-te in USA | ora include anche i Mac

IIMustangII1151 : Microsoft Office para iPad amplia suporte ao Apple Pencil[' - br_ipad : RT @MacMagazine: Microsoft Office para iPad amplia suporte ao Apple Pencil - MacMagazine : Microsoft Office para iPad amplia suporte ao Apple Pencil -

Tech Princess

...si avvale a sua volta di progettisti specializzati nei chip Arm provenienti da aziende come. ... 'Il rientro di Qualcomm nel mercato dei server Arm " ha detto a Bloomberg "il suo raggio d'...così la gamma elettrificata del brand nipponico affiancandosi ad Ariya, Juke Hybrid e ... e comprende: E - Call,CarPlay / Android Auto e la ricarica wireless per smartphone, con ulteriori ... Foxconn investe 300 milioni di dollari nella produzione in Vietnam Foxconn, fornitore di Apple, investe 300 milioni di dollari per ampliare la produzione nel nord del Vietnam. Ecco i dettagli.Apple annuncia che la riparazione self-service sarà disponibile domani per i laptop MacBook Air e MacBook Pro con la famiglia di chip M1, fornendo manuali ...