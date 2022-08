Prezzi biglietti per Coldplay a San Siro nel 2023 e info pacchetti Vip (Di lunedì 22 agosto 2022) Tre concerti dei Coldplay in Italia il prossimo anno: due allo Stadio San Siro di Milano, uno allo Stadio Maradona di Napoli. In questo articolo troverete i Prezzi dei biglietti per i Coldplay a San Siro nel 2023 e le disponibilità dei pacchetti vip, a Prezzi maggiorati rispetto al semplice biglietto e con contenuti extra. Settori e Prezzi biglietti per Coldplay a San Siro nel 2023 Prato: 109,25 euroPrimo settore numerato: 172,50 euroSecondo settore numerato: 143,75 euroTerzo settore numerato: 109,25 euroQuarto settore numerato: 92,00 euroQuinto settore numerato: 74,75 euroSesto settore numerato: 57,50 euro I Prezzi dei ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) Tre concerti deiin Italia il prossimo anno: due allo Stadio Sandi Milano, uno allo Stadio Maradona di Napoli. In questo articolo troverete ideiper ia Sannele le disponibilità deivip, amaggiorati rispetto al semplice biglietto e con contenuti extra. Settori epera SannelPrato: 109,25 euroPrimo settore numerato: 172,50 euroSecondo settore numerato: 143,75 euroTerzo settore numerato: 109,25 euroQuarto settore numerato: 92,00 euroQuinto settore numerato: 74,75 euroSesto settore numerato: 57,50 euro Idei ...

