Live Sampdoria - Juventus 0 - 0 | Allegri si affida a Vlahovic

internewsit : LIVE Serie A - Sampdoria-Juventus, riprende la gara di Marassi - - ZonaBianconeri : RT @zazoomblog: Sampdoria Juventus 0-0 LIVE: Cuadrado sciupa una grande chance - #Sampdoria #Juventus #LIVE: #Cuadrado - zazoomblog : Sampdoria Juventus 0-0 LIVE: Cuadrado sciupa una grande chance - #Sampdoria #Juventus #LIVE: #Cuadrado - internewsit : LIVE Serie A - Sampdoria-Juventus, fine primo tempo: blucerchiati meglio - - infoitsport : LIVE TJ - SAMPDORIA-JUVENTUS: Sabiri colpisce la traversa -

- Juventus chiude la seconda giornata di serie A: match che i bianconeri devono assolutamente vincere per non perdere terreno da Napoli, Inter e Roma appaiate in testa alla classifica a ...Allo stadio Ferraris, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris,e Juventus si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiJuventus 0 - 0 MOVIOLA ..45'+1 FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Un'occasione per parte per sbloccare la gara con la traversa di Leris e il tiro di Cuadrado. 44' Ammonizione anche per Alex Sandro che interrompe la ripartenza della ...Sampdoria-Juventus chiude la seconda giornata di serie A: match che i bianconeri devono assolutamente vincere per non perdere terreno da Napoli, Inter e Roma appaiate in testa alla classifica ...