L'arbitro estrae il rosso e viene preso a pugni (Di lunedì 22 agosto 2022) Vergognosa aggressione all'arbitro Alex Cajas, durante la partita tra Macarà e Aucas nella Serie A ecuadoriana: dopo un cartellino rosso viene colpito ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 22 agosto 2022) Vergognosa aggressione all'Alex Cajas, durante la partita tra Macarà e Aucas nella Serie A ecuadoriana: dopo un cartellinocolpito ...

Filo2385Filippo : RT @sportface2016: #MOVIOLA – #UdineseSalernitana, calcione da dietro di Nehuen #Perez: l'arbitro Aureliano estrae il rosso diretto https:… - sportface2016 : #MOVIOLA – #UdineseSalernitana, calcione da dietro di Nehuen #Perez: l'arbitro Aureliano estrae il rosso diretto - InterGerard : RT @giovannibrenteg: Comunque al minuto 11 gomitata secca in faccia a Barella, l’arbitro a due metri non estrae nemmeno il giallo. Al minut… - Daniele64181695 : @AQVILAROMANA @Marco70230489 L'errore si è evidenziato per la cazzata che commette quell'incapace dell'arbitro che… - Lundici11 : RT @giovannibrenteg: Comunque al minuto 11 gomitata secca in faccia a Barella, l’arbitro a due metri non estrae nemmeno il giallo. Al minut… -