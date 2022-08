Honda Civic Type R - 25 anni da ' bomba' hot hatch

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 22 agosto 2022) Prende il via nel 1997 la storia dellaR, con l'esordio sul mercato giapponese della prima edizione del mito. Pur trattandosi all'epoca di un modello destinato solo alle vendite in patria, la sportiva con motore V-Tec di 1.6 litri e 184 CV (ben 116 CV/litro è la sua potenza specifica) raccoglie all'epoca le attenzioni degli appassionati di tutto il mondo, tanto da convincere i vertici della Casa giapponese ad esportare questo modello. Una storia leggendaria. Nel 2001, con la seconda generazione della hot, la storia dellaR vede l'avvio delle vendite anche nel Vecchio continente. Di serie in serie, la vettura diventerà sempre più una leggenda: del resto, dalla NSX del 1992 in poi, tutte lecon la R hanno vantato doti da vere ...