Harry Styles parla del suo orientamento: “Io solo con donne?” (Di lunedì 22 agosto 2022) Tra una data e l’altra del suo Love on Tour, Harry Styles ha posato per Rolling Stone ed ha parlato della sua carriera e del suo ‘privato’. Il cantante di As It Was ha affrontato nuovamente il tema del suo orientamento ed ha dichiarato che per capire meglio la sua sessualità anche lui ha affrontato un percorso. A chi lo critica perché pubblicamente si è fatto vedere soltanto con delle ragazze, ha risposto che nessuna delle sue storie è stata davvero pubblica, o meglio che non ha mai deciso lui cosa rendere pubblico. “Ho trovato un vago equilibrio tenendo per me la mia vita privata. Non ho mai parlato pubblicamente della mia vita lontana dal lavoro e ho scoperto che mi ha giovato. Sì è stato molto positivo. Ovviamente ci sarà sempre una versione dei media e una narrazione non mia, e ho deciso che non ... Leggi su biccy (Di lunedì 22 agosto 2022) Tra una data e l’altra del suo Love on Tour,ha posato per Rolling Stone ed hato della sua carriera e del suo ‘privato’. Il cantante di As It Was ha affrontato nuovamente il tema del suoed ha dichiarato che per capire meglio la sua sessualità anche lui ha affrontato un percorso. A chi lo critica perché pubblicamente si è fatto vedere soltanto con delle ragazze, ha risposto che nessuna delle sue storie è stata davvero pubblica, o meglio che non ha mai deciso lui cosa rendere pubblico. “Ho trovato un vago equilibrio tenendo per me la mia vita privata. Non ho maito pubblicamente della mia vita lontana dal lavoro e ho scoperto che mi ha giovato. Sì è stato molto positivo. Ovviamente ci sarà sempre una versione dei media e una narrazione non mia, e ho deciso che non ...

