Francesca Martelli rivela | «Agorà è il programma in cui volevo stare»

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 22 agosto 2022)è ormai un volto molto conosciuto didove sta continuando ad ottenere enormi consensi da parte dei telespettatori. La donna ha esordito in uno studio televisivo a Tagadà, dove, per i primi tre anni dalla nascita del, ha lavorato sia nello studio che fuori diventando in tal modo anche un'inviata di punta. Ai microfoni di TvBlog,ha parlato in maniera approfondita del suo percorso professionale e anche del suo futuro nel mondo del piccolo schermo. Vediamo allora quali sono le sue dichiarazioni.parla del suo esordio in televisione L'esordio nel mondo della televisione è arrivato pernel 2015 a Tagadà. Per tre anni, la donna ha ...