Fdi, ecco i candidati a Camera e Senato (Di lunedì 22 agosto 2022) Sciolti anche i nodi di Fratelli d’Italia. Nel proporzionale Salerno Avellino ci sarà come capolista Cirielli. Al numero tre è stato candidato Nunzio Carpentieri, ex sindaco di S.Egidio e attuale consigliere regionale e al quarto posto la Maiuri. Al secondo posto un candidato che arriverà da Avellino. Nell’uninominale dell’Agro non ci sarà Gambino ma Imma Vietri che si troverà a sfidare il sindaco di Castel S. Giorgio Paola Lanzara. C’è un altro salernitano in gara, nel collegio del Senato Campania 2. Si tratta di Giuseppe Fabbricatore. Per Antonio Iannone la sfida all’uninominale al Senato, dove si scontrerà con Anna Petrone del Pd e salvo sorprese, Gigi casciello di Azione. La riunione è terminata a tarda ora, ora i partiti dovranno limare qualche posizione e oggi consegnare la lista dei candidati. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 22 agosto 2022) Sciolti anche i nodi di Fratelli d’Italia. Nel proporzionale Salerno Avellino ci sarà come capolista Cirielli. Al numero tre è stato candidato Nunzio Carpentieri, ex sindaco di S.Egidio e attuale consigliere regionale e al quarto posto la Maiuri. Al secondo posto un candidato che arriverà da Avellino. Nell’uninominale dell’Agro non ci sarà Gambino ma Imma Vietri che si troverà a sfidare il sindaco di Castel S. Giorgio Paola Lanzara. C’è un altro salernitano in gara, nel collegio delCampania 2. Si tratta di Giuseppe Fabbricatore. Per Antonio Iannone la sfida all’uninominale al, dove si scontrerà con Anna Petrone del Pd e salvo sorprese, Gigi casciello di Azione. La riunione è terminata a tarda ora, ora i partiti dovranno limare qualche posizione e oggi consegnare la lista dei. Consiglia

FratellidItalia : RT @Libero_official: Confermati nelle #liste di #FdI di #GiorgiaMeloni, #Tremonti, #Pera e #Nordio. Candidate anche le ex sciatrici #LaraMa… - dilio_bianchi : RT @Libero_official: Confermati nelle #liste di #FdI di #GiorgiaMeloni, #Tremonti, #Pera e #Nordio. Candidate anche le ex sciatrici #LaraMa… - zazoomblog : Elezioni ecco i candidati sicuri della vittoria prima del voto: da Marco Meloni (Pd) ad Antonella Zedda (Fdi) -… - ilmessaggeroit : Elezioni, ecco i candidati 'sicuri' della vittoria prima del voto: da Marco Meloni (Pd) ad Antonella Zedda (Fdi) - BlasioNino : RT @Libero_official: Confermati nelle #liste di #FdI di #GiorgiaMeloni, #Tremonti, #Pera e #Nordio. Candidate anche le ex sciatrici #LaraMa… -