Wijnaldum si opera subito per accorciare i tempi di recupero

(Di domenica 21 agosto 2022) Non c'è tempo da perdere. Dopo qualche ora di valutazione, Georginioha deciso dirsiin accordo con la Roma, il Psg (proprietario del suo cartellino) e la nazionale olandese. Nella giornata di domani (lunedì) il centrocampista giallorosso, che nell'allenamento nel tardo pomeriggio di domenica a Trigoria si è rotto la tibia destra a causa di uno scontro di gioco con il compagno Felix nella partitella, finirà sotto i ferri. L'intervento servirà ad accelerare ididalla frattura riportata dall'olandese, che per fortuna non sarebbe di entità particolarmente grave.punta a rientrare alla ripresa del campionato dopo i Mondiali, a gennaio 2023. Il centrocampista ha esordito nei minuti finali a Salerno e ora dovrà quindi saltare le prossime ...

