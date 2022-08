Vuelta a España 2022: Sam Bennett trova la doppietta, Edoardo Affini è la nuova Maglia Rossa! (Di domenica 21 agosto 2022) Era mancato nelle ultime due stagioni, ora è tornato alla vittoria e non vuole fermarsi più: Sam Bennett trova la doppietta in terra neerlandese alla Vuelta a España 2022. Dopo Utrecht l’irlandese della Bora-hansgrohe si porta a casa anche la volata di Breda, nella terza tappa. Gioia in casa Italia: una carriera dedicata al lavoro per i compagni, ma si toglie una gran soddisfazione Edoardo Affini che, terminando come migliore degli Jumbo-Visma (tutti a pari tempo dopo la cronometro a squadre) va a vestire la Maglia Rossa di leader della classifica generale. Fuga iniziale più corposa quella odierna. In sette sono riusciti ad avvantaggiarsi: Jose Herrada (Cofidis), Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Jan Bakelants ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Era mancato nelle ultime due stagioni, ora è tornato alla vittoria e non vuole fermarsi più: Samlain terra neerlandese alla. Dopo Utrecht l’irlandese della Bora-hansgrohe si porta a casa anche la volata di Breda, nella terza tappa. Gioia in casa Italia: una carriera dedicata al lavoro per i compagni, ma si toglie una gran soddisfazioneche, terminando come migliore degli Jumbo-Visma (tutti a pari tempo dopo la cronometro a squadre) va a vestire laRossa di leader della classifica generale. Fuga iniziale più corposa quella odierna. In sette sono riusciti ad avvantaggiarsi: Jose Herrada (Cofidis), Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Jan Bakelants ...

