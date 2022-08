Vini di Hitler e Mussolini, stop alla vendita. Dal 2023 l'azienda li toglierà dal commercio (Di domenica 21 agosto 2022) stop alla vendita dei Vini con le immagini di Adolf Hitler e Benito Mussolini sulle etichette. Dal 2023, l'azienda Vinicola Vini Lunardelli , ha annunciato la fine della commercializzazione della ... Leggi su leggo (Di domenica 21 agosto 2022)deicon le immagini di Adolfe Benitosulle etichette. Dal, l'colaLunardelli , ha annunciato la fine della commercializzazione della ...

