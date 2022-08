Qualificazioni US Open 2022: programma, date, orari, copertura tv e streaming (Di domenica 21 agosto 2022) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv e streaming delle Qualificazioni degli US Open 2022, quarto ed ultimo Slam della stagione. Si gioca sul cemento outdoor dello USTA Billie Jean King National Tennis Center (Flushing Meadows, New York). Gli incontri del tabellone cadetto andranno in scena da martedì 23 a venerdì 26 agosto. La cerimonia del sorteggio si terrà lunedì 22 agosto. Per tutte e quattro le giornate, l’inizio delle partite è fissato alle ore 17:00 italiane (le ore 11:00 locali). Oltre ai nove italiani (cinque uomini e quattro donne) già al sicuro nel main draw, sono addirittura ventuno (diciotto uomini e tre donne) gli azzurri che cercheranno di farsi largo attraverso tre turni insidiosissimi alla caccia di un posto al sole ... Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Il, le, glie latv edelledegli US, quarto ed ultimo Slam della stagione. Si gioca sul cemento outdoor dello USTA Billie Jean King National Tennis Center (Flushing Meadows, New York). Gli incontri del tabellone cadetto andranno in scena da martedì 23 a venerdì 26 agosto. La cerimonia del sorteggio si terrà lunedì 22 agosto. Per tutte e quattro le giornate, l’inizio delle partite è fissato alle ore 17:00 italiane (le ore 11:00 locali). Oltre ai nove italiani (cinque uomini e quattro donne) già al sicuro nel main draw, sono addirittura ventuno (diciotto uomini e tre donne) gli azzurri che cercheranno di farsi largo attraverso tre turni insidiosissimi alla caccia di un posto al sole ...

