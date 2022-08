Perché Jessica Alba è sparita? "Tutta colpa della malattia" (Di domenica 21 agosto 2022) In poco più di quarant'anni, Jessica Alba ha vissuto almeno due vite in una. Dopo aver raggiunto il successo come attrice famosa in tutto il mondo, la Alba ha cambiato radicalmente la sua vita. Ora è madre di tre figli e imprenditrice. Ecco come ha fatto a non perdere colpi. Jessica Alba è nota agli amanti del cinema. Da giovanissima, l'attrice ha dato corpo ai personaggi più affascinanti in pellicole più e meno importanti. È il caso del film Vacanze a modo nostro, in cui aveva un ruolo non molto importante, e della serie Dark Angel che invece l'ha portata a essere conosciuta più diffusamente. Tra gli ultimi film di successo cui ha preso parte, ricordiamo anche Killers Anonymous. Nel corso della sua vita, la Alba ha dovuto affrontare diverse sfide sul ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 21 agosto 2022) In poco più di quarant'anni,ha vissuto almeno due vite in una. Dopo aver raggiunto il successo come attrice famosa in tutto il mondo, laha cambiato radicalmente la sua vita. Ora è madre di tre figli e imprenditrice. Ecco come ha fatto a non perdere colpi.è nota agli amanti del cinema. Da giovanissima, l'attrice ha dato corpo ai personaggi più affascinanti in pellicole più e meno importanti. È il caso del film Vacanze a modo nostro, in cui aveva un ruolo non molto importante, eserie Dark Angel che invece l'ha portata a essere conosciuta più diffusamente. Tra gli ultimi film di successo cui ha preso parte, ricordiamo anche Killers Anonymous. Nel corsosua vita, laha dovuto affrontare diverse sfide sul ...

