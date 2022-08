Oggi al Manchester United servirebbe una Class of '92 (Di domenica 21 agosto 2022) Beckham, Giggs, Scholes, Butt e i fratelli Neville: un gruppetto di ragazzini terribili che fece le fortune di Ferguson Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 agosto 2022) Beckham, Giggs, Scholes, Butt e i fratelli Neville: un gruppetto di ragazzini terribili che fece le fortune di Ferguson

AroundTransfers : ?? Antony NON farà parte di Ajax vs Sparta Rotterdam domenica. La star brasiliana non si è allenata con il gruppo ie… - antouninho : RT @ada_cotugno: Ironia della sorte, oggi sono trascorsi 19 anni esatti dal debutto di Cristiano Ronaldo al Manchester United - sportli26181512 : Manchester United, dopo Casemiro i Red Devils vogliono Antony: (ANSA) - ROMA, 20 AGO - Il Manchester United, vista… - CarloDiMaria4 : @MetalMetthiu78 Condivido in parte il tuo tweet salvo x giudicare vecchio cariatodo Casimiro x me un grandissimo gi… - Vicidominus : Il Real Madrid spese 6mln di euro per Casemiro nel 2013, all’epoca 21enne. Oggi, dopo 9 anni lo rivende a 70 MILIO… -