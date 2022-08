Juve-Depay, arriva un indizio da Xavi (Di domenica 21 agosto 2022) La Juventus aspetta la risoluzone del contratto tra Depay e il Barcellona per poi affondare il colpo per l'olandese, ma intanto l'allenatore... Leggi su calciomercato (Di domenica 21 agosto 2022) Lantus aspetta la risoluzone del contratto trae il Barcellona per poi affondare il colpo per l'olandese, ma intanto l'allenatore...

DiMarzio : #Calciomercato I @juventusfc, valutazioni in corso per l'attacco: dalle richieste di #Depay all'opzione #Milik, le… - forumJuventus : GdS: 'Depay, promesso sposo bianconero, al momento è in stand by. Il problema resta l’intesa sullo stipendio. L’ola… - cmdotcom : #Juve, #Milik avanza: è testa a testa con Depay. Tutti i dettagli sulla caccia alla punta - ValerianoCappe1 : Secondo me la Juve dovrebbe vendere Zaniolo per alleggerire il monte ingaggi e prendersi finalmente Depay - sk8hivans : RT @AJGNewsOfficial: ???? #Depay, la #Juventus ha lavorato con il #Barcellona per liberare l'olandese e gli stessi Bianconeri hanno raggiunto… -