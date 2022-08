Il taglio dell’estate è quello di Sarah Paulson

(Di domenica 21 agosto 2022)è tornata sul tappeto rosso portando con sé una dolce novità destinata a dettare tendenza: dimenticate il biondo platino di qualche mese fa, perché è in arrivo l’ossessione color cioccolato in vista dell’Autunno 2022. Sin da quando è stata lanciata in American Horror Story,ha dimostrato di avere gusto e continua a dettare tendenza. L’ultima proposta beauty arriva dal red carpet degli HCA TV Awards 2022. La cerimonia, promossa dai critici cinematografici, ha premiato il talento dell’attrice che ha sfilato sul red carpet con un nuovodi capelli destinato a diventare il più trendy del momento. Crediti: AnsaBellissimo d’estate, ma perfetto anche per l’inizio dell’autunno: il suo pixie cut è diventato virale e ha conquistato i fan che da tempo attendevano il grande ...

aynoesposible : @sofiaxdizi a me succede ogni anno, di solito verso la fine dell’estate li taglio anche abbastanza corti e poi dura… -

Tuttavia, anche se non più dai luoghi di villeggiatura, l'... Per rinchiudersi in casa in vista'inverno, dunque, ci sarà ...pugliese abbrustolito dà un tocco in più Passiamo ora al...L'del 1988, a 21 anni, mettevo i dischi in un locale del lago di Lecco, l'Orsa maggiore. Lì ... Una sera ho anche perso l'innocenza, la verginità'anima'. Addirittura 'All'epoca si mettevano ...