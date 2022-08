Allegri sbotta in conferenza: “Succede solo con la Juve”, poi l’annuncio a sorpresa! (Di domenica 21 agosto 2022) Giornata di vigilia oggi per la Juventus di Massimiliano Allegri che sarà di scena domani al Marassi contro la Sampdoria. Come di consueto, prima di una partita, l’allenatore della squadra si presenta in conferenza stampa e tutti noi sappiamo bene che ogni conferenza stampa del livornese può regalare spettacolo. Anche in questo caso il tecnico toscano ha fatto divertire i giornalisti. Allegri Juventus conferenza Stampa Ovviamente è stato chiesto al tecnico degli infortuni ricorrenti che stanno capitando alla Juventus, e come al solito Max si è smarcato a modo suo: “I pensieri sono stati buoni, abbiamo vinto e il giorno dopo eravamo felici. Se capita un infortunio muscolare alla Juve viene giù il mondo. Di Maria potrebbe ... Leggi su rompipallone (Di domenica 21 agosto 2022) Giornata di vigilia oggi per lantus di Massimilianoche sarà di scena domani al Marassi contro la Sampdoria. Come di consueto, prima di una partita, l’allenatore della squadra si presenta instampa e tutti noi sappiamo bene che ognistampa del livornese può regalare spettacolo. Anche in questo caso il tecnico toscano ha fatto divertire i giornalisti.ntusStampa Ovviamente è stato chiesto al tecnico degli infortuni ricorrenti che stanno capitando allantus, e come al solito Max si è smarcato a modo suo: “I pensieri sono stati buoni, abbiamo vinto e il giorno dopo eravamo felici. Se capita un infortunio muscolare allaviene giù il mondo. Di Maria potrebbe ...

