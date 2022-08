iconanews : A Kiev divieto di assembramenti pubblici per 3 giorni - serenel14278447 : A Kiev divieto di assembramenti pubblici per 3 giorni - zazoomblog : A Kiev divieto di assembramenti pubblici per 3 giorni - #divieto #assembramenti #pubblici - Albert86795381 : ++FLASH++divieto di manifestazioni di massa a Kiev dal 22 al 25 agosto. Il 24 si celebrerà l'indipendenza - albertmistral : ++FLASH++divieto di manifestazioni di massa a Kiev dal 22 al 25 agosto. Il 24 si celebrerà l'indipendenza -

Gazzetta del Sud

Le autorità di Kiev hanno deciso di vietare ogni assembramento pubblico per tre giorni, a partire da domani e fino al 25 agosto. L'allarme è alto per le celebrazioni della festa dell'Indipendenza, dopo che il ... L'inclusione nel suo database può diventare motivo di divieto di ingresso nel paese, sebbene formalmente Mirotvórets non sia un registro ufficiale viene usato dalle autorità ucraine e dai servizi ... Le autorità di Kiev hanno deciso di vietare ogni assembramento pubblico per tre giorni, a partire da lunedì e fino al 25 agosto. L'allarme è alto per le celebrazioni della Festa dell'Indipendenza (24 agosto).