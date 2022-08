WTA Cincinnati 2022 | Sabalenka elimina Zhang | Garcia sconfigge Pegula Bene Keys e Kvitova

(Di sabato 20 agosto 2022) Si sono disputati tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa tutti i quarti di finale del WTA 1000 di. Sul cemento statunitense non sono mancate le emozioni e le sorprese. Andiamo a scoprire tutti i risultati. Nel primo incontro della giornata americana la padrona di casa Madison(n.24 del ranking) ha avuto la meglio sulla kazaka Elena Rybakina (n.25 WTA) con un netto 6-2 6-4.è così approdata in semifinale e affronterà ora la ceca Petra(n.28 al mondo), uscita vincitrice dal match contro l’australiana Ajla Tomljanovic (n.63 del ranking) con il risultato di 6-2 6-3 in un’ora e 15 minuti di gioco. Nelle altre due partite che si sono giocate sono arrivate le vittorie di Arynae Caroline. La bielorussa (testa di serie n.6) ha sconfitto ...

WTA : Cincinnati ?? @Ons_Jabeur #CincyTennis - WTA : Cincinnati ?? Emma @EmmaRaducanu | #CincyTennis - KingBetDay : ???? Cincinnati WTA ?? Garcia Win 1 set : 1,51 #TeamParieur #bettingtips #bettingexpert #bettingsports #bettingtipster - KingBetDay : ???? Cincinnati WTA ?? Garcia Win 1 set : 1,45 ? #TeamParieur #bettingtips #bettingexpert #bettingsports #bettingtipster - ataraxia1962 : Caroline Garcia vs Elise Mertens Highlights || Wta Cincinnati 2022 Tenni... -

... il numero uno mondiale ha raggiunto le semifinali del Masters 1000 dia scapito di ... In campo femminile, i primi quarti di finale hanno promosso Madison Keys (24) e Petra Kvitova (28), ...DIRETTA ATP2022: L'ANNO SCORSO Mentre aspettiamo il via alle partite per la diretta Atp2022 negli odierni quarti di finale per il torneo statunitense di tennis, possiamo ricordare ...Tennis | Featured, WTA | Non deve essere necessariamente una sorpresa avere nelle semifinali del WTA 1000 di Cincinnati quattro grandi colpitrici tutto braccio e alto rischio, ...Sesta vittoria consecutiva per Caroline Garcia che raggiunge la semifinale partendo dalle qualificazione L’ultimo quarto di finale del singolare femminile del Western&Southern Open di Cincinnati ha vi ...