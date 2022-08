(Di sabato 20 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “A poca distanza da noi, nel cuore dell’Europa, si combatte una, provocata dall’aggressione della Federazione Russa all’. L’Europa è risorta dal nazifascismo proprio abiurando alla volontà di potenza e allache ne è diretta conseguenza, ai totalitarismi, alle ideologie imperniate sulla supremazia sia etnico-nazionale sia ideologica. Questadi invasione, con i lutti, le distruzioni, gli odi che continua a generare,l’interaneifondativi e l’Europa nella sua stessa identità”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in un passaggio del messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, ...

IlModeratoreWeb : Ucraina, Mattarella “Guerra scellerata scuote umanità nei suoi valori” - - nestquotidiano : Ucraina, Mattarella “Guerra scellerata scuote umanità nei suoi valori” - lmx69 : #mattarella continua a far finta di dimenticare di aver bombardato la Serbia da ministro della difesa. Ora vende ar… - ledicoladelsud : Ucraina, Mattarella “Guerra scellerata scuote umanità nei suoi valori” - ZerounoTv : Ucraina, Mattarella “Guerra scellerata scuote umanità nei suoi valori” -

Agenzia Nova

... si combatte una guerra scellerata, provocata dall'aggressione della Federazione Russa all'. ... Lo scrive il presidenre della Repubblica Sergionel messaggio inviato in occasione del ...... si combatte una guerra scellerata, provocata dall'aggressione della Federazione Russa all'. ... Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio, in un passaggio del messaggio inviato ... Mattarella: “In Ucraina si combatte una guerra scellerata” Roma, 20 ago. (askanews) - 'A poca distanza da noi, nel cuore dell'Europa, si combatte una guerra scellerata, provocata dall'aggressione ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, invia un messaggio al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Bernhard Josef Heinrich Scholz e torna a parlare della guerra ...