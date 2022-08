Trauma cranico a 5 anni mentre è su una nave da crociera: soccorso in elicottero (Di sabato 20 agosto 2022) Un bambino di soli cinque anni ha riportato un Trauma cranico in seguito a un infortunio mentre si trovava a bordo della nave da crociera Msc Bellissima. L’episodio è avvenuto mentre ci si trovava in navigazione ad ovest di Sant’Antioco, in Sardegna, mentre si stava viaggiando verso Valencia. La situazione è stata subito monitorata dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Cagliari, che ha provveduto a prendere contatto con il Cirm (Centro Internazionale Radio Medico). Data la giovane età del piccolo infortunato, si è deciso di trasportarlo in ospedale per accertamenti grazie all’intervento un elicottero della quarta Sezione Guardia Costiera di Decimomannu. Vi raccomandiamo... ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 20 agosto 2022) Un bambino di soli cinqueha riportato unin seguito a un infortuniosi trovava a bordo delladaMsc Bellissima. L’episodio è avvenutoci si trovava in navigazione ad ovest di Sant’Antioco, in Sardegna,si stava viaggiando verso Valencia. La situazione è stata subito monitorata dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Cagliari, che ha provveduto a prendere contatto con il Cirm (Centro Internazionale Radio Medico). Data la giovane età del piccolo infortunato, si è deciso di trasportarlo in ospedale per accertamenti grazie all’intervento undella quarta Sezione Guardia Costiera di Decimomannu. Vi raccomandiamo... ...

