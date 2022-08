Traffico Roma del 20-08-2022 ore 12:30 (Di sabato 20 agosto 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione il Traffico nella norma in queste ore sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 possibili rallentamenti per un incidente su via Aurelia in prossimità di via gentili incidente su via Ostiense vicino via di Acilia lunedì lavori sullo spartiTraffico di via Salaria all’altezza di Ponte Salario gli interventi in programma fino alla fine del mese comportano la chiusura tra piazza di Priscilla le viale Somalia per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it dalla Maria Barbara termine tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di sabato 20 agosto 2022) Luceverdetrovati dalla redazione ilnella norma in queste ore sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 possibili rallentamenti per un incidente su via Aurelia in prossimità di via gentili incidente su via Ostiense vicino via di Acilia lunedì lavori sullo spartidi via Salaria all’altezza di Ponte Salario gli interventi in programma fino alla fine del mese comportano la chiusura tra piazza di Priscilla le viale Somalia per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it dalla Maria Barbara termine tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

KatiaPeressini : RT @AndreaGiuricin: #Roma ha due grandi problemi storici: - la #spazzatura - il #traffico La raccolta rifiuti è gestita da #ama mentre il t… - viabilitasdp : 12:26 #A24 Coda alla barriera di Roma est per traffico intenso. - SbacchiGiorgio : @PALERMOPM anche oggi in via Roma 4 carrozze in sosta nelle corsie di marcia. Da lunedì la ZTL sarà sospesa in via… - LuceverdeRadio : ?? #Autostrade #Traffico - A12 Genova-Roma ?????? Coda in uscita di 3 km alla barriera di Rosignano > Rosignano #Luceverde #Liguria - VAIstradeanas : 11:59 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -