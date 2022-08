Spalletti “Ora più soluzioni, dobbiamo lottare per diventare forti” (Di sabato 20 agosto 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – E' stata una settimana importante per il Napoli. Dopo la vittoria contro il Verona sono arrivate le ufficialità degli acquisti di Simeone e Ndombele. Adesso, in attesa dell'annuncio dell'arrivo di Raspadori, il team azzurro si prepara per il match interno contro il Monza. Luciano Spalletti da una parte gongola per il mercato, dall'altra mette in guardia il gruppo sui rivali brianzoli. “Con Raspadori possiamo pensare a qualche cosa di differente. Grazie all'ampiezza della rosa, possiamo lavorare sia sul 4-3-3 che sul 4-2-3-1. Raspadori può darci cose differenti rispetto a quelle che già avevamo”, ha detto il tecnico del Napoli. “Ndombele ha un biglietto da visita importante e può ricoprire tutti ruoli del centrocampo. Mi è piaciuto molto l'entusiasmo col quale è arrivato a Napoli. E' un giocatore completo, forte tecnicamente, sia nello stretto che ... Leggi su iltempo (Di sabato 20 agosto 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – E' stata una settimana importante per il Napoli. Dopo la vittoria contro il Verona sono arrivate le ufficialità degli acquisti di Simeone e Ndombele. Adesso, in attesa dell'annuncio dell'arrivo di Raspadori, il team azzurro si prepara per il match interno contro il Monza. Lucianoda una parte gongola per il mercato, dall'altra mette in guardia il gruppo sui rivali brianzoli. “Con Raspadori possiamo pensare a qualche cosa di differente. Grazie all'ampiezza della rosa, possiamo lavorare sia sul 4-3-3 che sul 4-2-3-1. Raspadori può darci cose differenti rispetto a quelle che già avevamo”, ha detto il tecnico del Napoli. “Ndombele ha un biglietto da visita importante e può ricoprire tutti ruoli del centrocampo. Mi è piaciuto molto l'entusiasmo col quale è arrivato a Napoli. E' un giocatore completo, forte tecnicamente, sia nello stretto che ...

