Si schiantano con lo scooter e precipitano in un burrone: due ragazze salvate in Costiera Amalfitana (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoOggi alle 14 circa ci hanno comunicato che due ragazze di nazionalità russa, mentre viaggiavano a bordo di uno scooter, dopo aver perso il controllo dello stesso, hanno impattato nella muratura posta come parapetto della sede stradale della SS163 Amalfitana all'altezza del civico 15 nel Comune di Maiori La sala operativa del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Salerno ha inviato la squadra del distaccamento di Maiori i reparti speciali Speleo Alpino Fluviali e un elicottero del reparto volo vigili del fuoco di Pontecagnano con Eli soccorritori a bordo. All'arrivo sul posto le due ragazze erano cadute nel burrone sottostante, a circa 30 metri sotto il piano stradale, riportando numerose ferite agli arti e al corpo. Le due malcapitate sono state recuperate con manovre ...

