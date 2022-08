Raffaella Fico single: 'Piero? L'ho lasciato io, si è rivelato una grande delusione' (Di sabato 20 agosto 2022) Amore al capolinea tra Raffaella Fico e Piero Neri. Nonostante i bouquet di rose rosse che l'imprenditore aveva inviato all'ex compagna di Mario Balotelli durante il grande Fratello Vip , e le ... Leggi su leggo (Di sabato 20 agosto 2022) Amore al capolinea traNeri. Nonostante i bouquet di rose rosse che l'imprenditore aveva inviato all'ex compagna di Mario Balotelli durante ilFratello Vip , e le ...

francescoparis_ : RT @Iperborea_: Quando in una stessa scena avevamo l'aplomb di Raffaella Fico e la chaotic energy di Francesca Cipriani mixati insieme h… - flexsalemi : Io sono pure d’accordo che quel tweet non aveva senso di esistere , ma vorrei dire che ogni giorno ci abbuffate la… - Luxgraph : Raffaella Fico dice addio al fidanzato Piero: 'Brutta pagina sentimentale' - AngoloDV : Raffaella Fico torna single: svelato il motivo #gfvip #raffaellafico #angolodellenotizie #grandefratellovip… - blogtivvu : Raffaella Fico e Piero Neri si sono lasciati: ex gieffina spiazza, i rapporti con Balotelli oggi #gfvip -