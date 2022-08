Lodi | pitone scappa da casa e fa visita ai vicini | recuperato dai vigili del fuoco

(Di sabato 20 agosto 2022) commenta Attimi di paura in un'abitazione di San Martino in Strada, nelgiano. Venerdì 19 agosto, intorno alle 21, una famiglia ha lanciato l'allarme dopo aver visto nel proprio giardino il...

... pecora percorre 100 km e ritrova il suo padrone Allarme anche a Vigevano - Domenica 14 agosto, nella provincia confinante di Pavia, è scattato un altro allarme per la fuga di un. A Vigevano è ...E' così che, intorno alle 21 di venerdì 19 agosto, i vigili del fuoco dihanno recuperato unmoluro albino lungo un metro e mezzo . Era scappato dalla teca ed è stato restituito, in buona ... Pitone scappa da casa e va a trovare i vicini: paura nel Lodigiano La famiglia ha notato il serpente strisciare nel giardino. Lungo più di un metro e mezzo, l'animale è stato riconsegnato al proprietario ...