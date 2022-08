LIVE Nuoto di fondo, Europei 2022 in DIRETTA: DOPPIETTA AZZURRA! Paltrinieri oro, Acerenza argento! Gabbrielleschi davanti tra le donne (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 11.00: Rettilineo d’arrivo per le ragazze. Van Rouwendaal in testa, Gabbrielleschi è subito dietro 10.58: De Valdes davanti nella gara femminile, al suo inseguimento Gabbrielleschi e Van Rouwendaal. Sono 4 davanti 10.54: Dominio di Gregorio Paltrinieri che ha guidato praticamente dalla fine del primo giro fino all’ultimo centimetro di gara, secondo posto per Domenico Acerenza, terzo posto per Fontaine per la Francia che ha bruciato il connazionale Olivier! 10.53: DOPPIETTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! TRIONFA Paltrinieri SECONDO Acerenza!!! 10.52: Vedono la ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 11.00: Rettilineo d’arrivo per le ragazze. Van Rouwendaal in testa,è subito dietro 10.58: De Valdesnella gara femminile, al suo inseguimentoe Van Rouwendaal. Sono 410.54: Dominio di Gregorioche ha guidato praticamente dalla fine del primo giro fino all’ultimo centimetro di gara, secondo posto per Domenico, terzo posto per Fontaine per la Francia che ha bruciato il connazionale Olivier! 10.53:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! TRIONFASECONDO!!! 10.52: Vedono la ...

zazoomblog : LIVE Nuoto di fondo Europei 2022 in DIRETTA: Gregario Paltrinieri per l’acuto nella 5 km! Chance nella 25 - #Nuoto… - zazoomblog : LIVE – Nuoto di fondo Europei Roma 2022: 25km maschile e femminile in DIRETTA - #Nuoto #fondo #Europei #2022: - Nuotomania : DA OASPORT - #Fondo #LiveSport #Nuoto LIVE Nuoto di fondo, Europei 2022 in DIRETTA: mare calmo! Gregorio Paltrinier… - FedericoPostet : RT @RaiNews: Ancora una medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto #Roma2022: Elisa Cosetti è bronzo nei tuffi dalle grandi altezze. https… - alescavanna : RT @RaiNews: Chiara Pellacani è medaglia d'oro nei tuffi dal trampolino di 3 metri Europei di nuoto #Roma2022 -