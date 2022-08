LIVE Mountain bike, Europei 2022 in DIRETTA: Lecomte mantiene il vantaggio su Ferrand-Prevot, Berta in top10 (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 Ancora brillante Lecomte, ma Ferrand Prevot recupera qualcosa sulla dura salita. 13.08 Questa la top10 a due giri dal traguardo: 1. Loana Lecomte (FRA) 2. Pauline Ferrand-Prevot (FRA) +54” 3. Anne Terpstra (NED) +2’39” 4. Jolanda Neff (SUI) +2’50” 5. Alexandra Keller (SUI) +3’08” 6. Sina Frei (SUI) +3’22” 7. Caroline Bohé (DEN) +3’45” 8. Malene Degn (DEN) +4’01” 9. Linda Indergand (SUI) +4’01”10. Martina Berta (ITA) +4’28” 13.05 Lecomte sempre da sola al termine del quinto giro! 13.04 Terpstra ha preso qualche metro di vantaggio su Neff nella lotta per il bronzo! 13.02 Lecomte sembra ancora però piuttosto fresca nei ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10 Ancora brillante, marecupera qualcosa sulla dura salita. 13.08 Questa laa due giri dal traguardo: 1. Loana(FRA) 2. Pauline(FRA) +54” 3. Anne Terpstra (NED) +2’39” 4. Jolanda Neff (SUI) +2’50” 5. Alexandra Keller (SUI) +3’08” 6. Sina Frei (SUI) +3’22” 7. Caroline Bohé (DEN) +3’45” 8. Malene Degn (DEN) +4’01” 9. Linda Indergand (SUI) +4’01”10. Martina(ITA) +4’28” 13.05sempre da sola al termine del quinto giro! 13.04 Terpstra ha preso qualche metro disu Neff nella lotta per il bronzo! 13.02sembra ancora però piuttosto fresca nei ...

