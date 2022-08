Il no di Zhang al Psg cementa l'Inter: ora la difesa e Inzaghi sono più forti (Di sabato 20 agosto 2022) ... dopo quello del giovane Cesare Casadei finito al Chelsea per 15 milioni più bonus, è soltanto posticipato a giugno, entro la chiusura del bilancio? Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ... Leggi su gazzetta (Di sabato 20 agosto 2022) ... dopo quello del giovane Cesare Casadei finito al Chelsea per 15 milioni più bonus, è soltanto posticipato a giugno, entro la chiusura del bilancio? Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ...

FBiasin : Ieri #Marotta e #Ausilio hanno relazionato #Zhang sulla situazione: i circa 40 milioni raccolti fin qui sono suffic… - tancredipalmeri : E quindi sta arrivando la nuova offerta del PSG per Skriniar: 60m€ + 5 di bonus informa la Gazzetta, cifra molto vi… - cmdotcom : #Inter - #PSG, nuovo contatto per #Skriniar: #Zhang obbliga a valutare la proposta - sportli26181512 : Il no di Zhang al Psg cementa l'Inter: ora la difesa e Inzaghi sono più forti: Il no di Zhang al Psg cementa l'Inte… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Il no di Zhang al Psg cementa l'Inter: ora la difesa e Inzaghi sono più forti. Il commento di Luigi Garlando #calciomercat… -