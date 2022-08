Francesca Cipriani, visione paradisiaca: ecco dove cade l’occhio (Di sabato 20 agosto 2022) Francesca Cipriani è una donna di una bellezza inaudita capace, con i suoi scatti pubblicati su Instagram, di mandare i fan al settimo cielo. Per quanto riguarda Francesca Cipriani dobbiamo menzionare il sogno, dell’ex gieffina, di poter lavorare con Checco Zalone, uno degli attori più noti a livello di commedie e protagonista di alcune pellicole decisamente fortunate. Non ci resta che aspettare per capire se questo desiderio può tramutarsi in realtà. InstagramImportante, però, nella carriera di Francesca Cipriani l’esperienza doppia al Grande Fratello; nell’ultima edizione di uno dei reality più seguiti per quanto riguarda il palinsesto Mediaset, la Cipriani è stata una delle principali protagoniste (pur non avendo vinto il programma) e ha vissuto un ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 20 agosto 2022)è una donna di una bellezza inaudita capace, con i suoi scatti pubblicati su Instagram, di mandare i fan al settimo cielo. Per quanto riguardadobbiamo menzionare il sogno, dell’ex gieffina, di poter lavorare con ChZalone, uno degli attori più noti a livello di commedie e protagonista di alcune pellicole decisamente fortunate. Non ci resta che aspettare per capire se questo desiderio può tramutarsi in realtà. InstagramImportante, però, nella carriera dil’esperienza doppia al Grande Fratello; nell’ultima edizione di uno dei reality più seguiti per quanto riguarda il palinsesto Mediaset, laè stata una delle principali protagoniste (pur non avendo vinto il programma) e ha vissuto un ...

