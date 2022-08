Fantastico oro di Paltrinieri nella 5km agli Europei di Roma Argento ad Acerenza

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 20 agosto 2022) L’Italia si tinge di nuovo d’orodi nuoto di: il fuoriclasse azzurro Gregorioha dominato e trionfato con un tempo di 52’15gara dei 5 km in acque libere svoltasi nel mare di Ostia conquistando l’oro, mentre, subito dietro di lui, si è posizionato il 27enne potentino delle Fiamme Oro Domenico(con un tempo di 52’14”2). Al terzo posto il francese Logan Fontaine, che ha superato sul filo del rasoio Olivier. Ottavo l’altro azzurro in gara, Marcello Guidi (52’44”0). La felicità di Greg mentre va verso il bambino#2022 pic.twitter.com/0JR1SBYI4o — ghita (@Maghi 98) August 20, 2022oro e5 km. Bronzo per l’azzurra Giulia ...