Bologna-Verona | Mihajlovic | “Dobbiamo gestire meglio le partite | confido nel calciomercato”

(Di sabato 20 agosto 2022) “E’ stato un peccato per quello successo a Roma, la nostra gestione emotiva deve essere molto migliore.fare, nonfarci male da soli. Domaniavere una migliore gestione, essere aggressivi ma fare attenzione alle ammonizioni. Non illudiamoci del fatto che ha preso 9 gol in due, sono forti e dovremo essere molto attenti”. Lo ha detto l’allenatore del, Sinisa, presentando in conferenza stampa la sfida contro ilnella seconda giornata di Serie A: “Nelpossono succedere molte cose, mancano undici giorni, vogliamo migliorare ed essere ancora più competitivi, cercheremo qualcuno di migliore di quelli che abbiamo”, ha aggiunto sul ...

sportface2016 : #BolognaVerona, #Mihajlovic: 'Dobbiamo gestire meglio le partite' - TuttoHellasVer1 : Verona: per la trasferta di Bologna torna a disposizione lo scozzese Doig - ARFFilho : @Andersinho_ITA Meu alpite da #serieA: Torino 2 x 1 Lazio Udinese 2 x 0 Salernitana Inter 3 x 1 Spezia Sassuolo 1… - infobetting : Bologna-Verona (21 agosto ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - Enzobruno9 : @AndreCardi Torino-Lazio 1-1 Udinese-Salernitana 2-1 Inter-Spezia 2-0 Sassuolo-Lecce 3-1 Empoli-Fiorentina 1-1 Napo… -

...20 Con 5 euro se ne vincono 400 Ecco invece le scelte di Federico per la domenica: Empoli - Fiorentina X a 3,85 Napoli - Monza 1 a 1,35 Atalanta - Milan 2 a 2,501 a 2,15 West Ham - ...Commenta per primo L'allenatore delSinisa Mihajlovic ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro l'Hellas. ' E' stato un peccato per quello successo a Roma, la nostra gestione emotiva deve essere molto ...Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa presentando la gara del Dall’Ara di domani sera con il Bologna. Queste le sue dichiarazioni. ''Sono un tecnico amante del lavoro, come la mia squadra. C ...Lo ha detto l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, presentando in conferenza stampa la sfida contro il Verona nella seconda giornata di Serie A: “Nel calciomercato possono succedere molte cose, ...