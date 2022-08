Ucraina, 19 morti in un attacco a Kharkiv: c'e' anche un bimbo (Di venerdì 19 agosto 2022) Sono almeno 19 le persone uccise, tra cui un bambino, e 44 i feriti nei recenti attacchi russi del 17 e 18 agosto, a Kharkiv. Il capo della polizia dell'Oblast di Kharkiv, Volodymyr Tymoshko, ha detto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022) Sono almeno 19 le persone uccise, tra cui un bambino, e 44 i feriti nei recenti attacchi russi del 17 e 18 agosto, a. Il capo della polizia dell'Oblast di, Volodymyr Tymoshko, ha detto ...

