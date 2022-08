Tuchel: «Chalobah all’Inter? Non incoraggiamo i giocatori a partire» (Di venerdì 19 agosto 2022) Il tecnico del Chelsea Tuchel ha commentato le voci di mercato su Chalobah, avvicinato all’Inter di Inzaghi come possibile rinforzo per la difesa NESSUN INCORAGGIAMENTO – «So che ci sono tanti colloqui, ma non farò alcun commento in proposito. Non incoraggeremo i nostri a lasciare il club in questo momento, questa settimana ho diretto sessioni di allenamento con 18 giocatori; in questo momento, visto che si gioca una volta alla settimana, non è un problema. Ma se guardo più in là, quando inizierà la Champions, avremo bisogno di molti giocatori» TUTTE LE NEWS SULL’INTER L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Il tecnico del Chelseaha commentato le voci di mercato su, avvicinatodi Inzaghi come possibile rinforzo per la difesa NESSUN INCORAGGIAMENTO – «So che ci sono tanti colloqui, ma non farò alcun commento in proposito. Non incoraggeremo i nostri a lasciare il club in questo momento, questa settimana ho diretto sessioni di allenamento con 18; in questo momento, visto che si gioca una volta alla settimana, non è un problema. Ma se guardo più in là, quando inizierà la Champions, avremo bisogno di molti» TUTTE LE NEWS SULL’INTER L'articolo proviene da Calcio News 24.

