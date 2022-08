Traffico Roma del 19-08-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione risolto e rimosso l’incidente già segnalato sulla Pontina incidente che è stato causa di incolonnamenti tra Castelno Trigoria all’uscita Castel di Decima in direzioneora non ci sono più problemi la polizia locale Ci segnala un incidente a Ottavia in via Alfonso Gallo nei pressi di via Federico ageno altro incidente allanina in via Bernardino Alimena ridosso di via Orazio Raimondo raccomandiamo le dovute attenzioni e attenzione anche ai lavori di potatura in via Merulana tra largo Brancaccio e via Labicana nessuna segnalazione di miele sul Raccordo Anulare consolari altrettanto per quanto concerne le autostrade del territorio A proposito di autostrade lavori di manutenzione sullaFiumicino aeroporto il bivio per Civitavecchia ...