Sbarchi continui in Sicilia Nessuno ferma le Ong e ora Barcellona diventa un “porto amico”

Messina, 19 ago – Due giorni fa personale della Squadra Mobile della Questura di Messina e del G.I.C.O. – Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Messina, hanno tratto in arresto un cittadino egiziano di 19 anni, indiziato del reato di ingresso illegale a seguito di respingimento. Una delle attività normalmente svolte al sopraggiungere dell'ennesimo barcone, dell'ennesima Ong, e a fronte di soggetti che – lo ricordiamo perché troppo spesso sfugge – entrano illegalmente nel nostro Paese, è quella, appunto, investigativa. A seguito dello sbarco di 255 persone, recuperate in acque internazionali il 16 agosto scorso, e giunte a bordo dei pattugliatori della Guardia Costiera e PV4 della Guardia di Finanza, si individuava un giovane che nell'ottobre del 2021 era stato respinto alla frontiera con provvedimento del Questore di Siracusa e imbarcato su un volo charter diretto in Egitto con ...

