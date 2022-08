Reazione a Catena, eliminate le Pizze a Pezzi: i nuovi campioni perdono per un ‘baffo' (Di venerdì 19 agosto 2022) La puntata di venerdì 19 agosto 2022 di Reazione a Catena ha saputo regalare molto ai suoi telespettatori. Marco Liorni non perde un solo colpo, infatti gli indici auditel lo premiano ogni pomeriggio. Reduci da un altro trionfo, le Pizze a Pezzi hanno messo da parte i festeggiamenti per focalizzarsi sulla nuova sfida. Questa volta a minare il percorso di Daniela, Aurora e Irene sono stati i ‘Cocomeri', trio composto da Andrea, Meri e Monica. A L'Intesa Vincente è successo l'inaspettato. Reazione a Catena, l'eliminazione inattesa delle Pizze a Pezzi La puntata si è aperta con Marco Liorni intento a dare il benvenuto ai nuovi sfidanti. Le gare si sono susseguite una dietro l'altra, movimentando le serate degli spettatori a suon di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 19 agosto 2022) La puntata di venerdì 19 agosto 2022 diha saputo regalare molto ai suoi telespettatori. Marco Liorni non perde un solo colpo, infatti gli indici auditel lo premiano ogni pomeriggio. Reduci da un altro trionfo, lehanno messo da parte i festeggiamenti per focalizzarsi sulla nuova sfida. Questa volta a minare il percorso di Daniela, Aurora e Irene sono stati i ‘Cocomeri', trio composto da Andrea, Meri e Monica. A L'Intesa Vincente è successo l'inaspettato., l'eliminazione inattesa delleLa puntata si è aperta con Marco Liorni intento a dare il benvenuto aisfidanti. Le gare si sono susseguite una dietro l'altra, movimentando le serate degli spettatori a suon di ...

