Pd presenta “programma giovani”: dal voto a 16enni a contributo affitti (Di venerdì 19 agosto 2022) Con lo slogan "I giovani sono il motore del futuro italiano. Per questo li candidiamo" Enrico Letta ha presentato il programma delle azioni proposte dal PD e i candidati. Ecco i punti salienti del programma "Un Paese per i giovani" illustrati durante la conferenza stampa a cui hanno partecipato i capilista del proporzionale under 35 proposti da Letta e approvati dalla direzione: potenziamento del Fondo di Garanzia mutui per la prima casa; contributo affitti di 2.000 euro per studenti e lavoratori under 35; azzeramento contributi per assunzioni a tempo indeterminato; abolizione stage extracurricolari e potenziamento dell'apprendistato.E ancora, dotazione di 10mila euro per i 18enni con redditi medio bassi, sulla base dell'Isee familiare; pensione di garanzia per ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 agosto 2022) Con lo slogan "Isono il motore del futuro italiano. Per questo li candidiamo" Enrico Letta hato ildelle azioni proposte dal PD e i candidati. Ecco i punti salienti del"Un Paese per i" illustrati durante la conferenza stampa a cui hanno partecipato i capilista del proporzionale under 35 proposti da Letta e approvati dalla direzione: potenziamento del Fondo di Garanzia mutui per la prima casa;di 2.000 euro per studenti e lavoratori under 35; azzeramento contributi per assunzioni a tempo indeterminato; abolizione stage extracurricolari e potenziamento dell'apprendistato.E ancora, dotazione di 10mila euro per i 18enni con redditi medio bassi, sulla base dell'Isee familiare; pensione di garanzia per ...

