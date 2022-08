LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: BikeExchange davanti a tutte! E’ partita anche la Jumbo, si va verso la conclusione della tappa (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 INEOS Grenadiers in testa al primo intermedio: crono di 12.14,670. 19.58 Parte la Jumbo-Visma di Primoz Roglic: tutte le squadre sono quindi partite! 19.56 La BORA – hansgrohe cala nella seconda parte arrivando al traguardo con 10? di ritardo rispetto alla BikeExchange. 19.54 Con una divisa bianca, è pronta a misurarsi sul percorso di Utrecht la Movistar! 19.53 Sono momenti decisivi e importanti perchè questa prima tappa può già indirizzare la prima parte della classifica generale. 19.50 Quick-Step Alpha Vinyl Team: è il momento del via! Ci sono Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe e l’italiano Fausto Masnada. CLASSIFICA ALL’INTERMEDIO (11 KM) 17 FORMAZIONI DI 23 1 BORA – hansgrohe 12.19,290 2 Team ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00 INEOS Grenadiers in testa al primo intermedio: crono di 12.14,670. 19.58 Parte la-Visma di Primoz Roglic: tutte le squadre sono quindi partite! 19.56 La BORA – hansgrohe cala nella seconda parte arrivando al traguardo con 10? di ritardo rispetto alla. 19.54 Con una divisa bianca, è pronta a misurarsi sul percorso di Utrecht la Movistar! 19.53 Sono momenti decisivi e importanti perchè questa primapuò già indirizzare la prima parteclassifica generale. 19.50 Quick-Step Alpha Vinyl Team: è il momento del via! Ci sono Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe e l’italiano Fausto Masnada. CLASSIFICA ALL’INTERMEDIO (11 KM) 17 FORMAZIONI DI 23 1 BORA – hansgrohe 12.19,290 2 Team ...

