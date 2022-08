I dati degli utenti iOs potrebbero essere a rischio quando aprono browser in-app (Di venerdì 19 agosto 2022) Le app dei principali social network possono tracciare i dati degli utenti iOS tramite browser in-app. Uno strumento è in grado di rivelare come app quali TikTok o Instagram potrebbero usare JavaScript per accedere a dati sensibili come indirizzo, password e anche informazioni riguardo la carta di credito. Questo strumento è accessibile tramite il sito InAppbrowser.com e, utilizzando questo indirizzo web, controllare la sicurezza o meno di un’applicazione è molto semplice, basta andare su una delle app in questione e incollare all’interno della stessa – in un DM o in un commento – l’URL del sito InAppbrowser.com. A questo punto, cliccando sul collegamento si accede a un rapporto del sito web sulle informazioni cui l’app ha accesso in background. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 19 agosto 2022) Le app dei principali social network possono tracciare iiOS tramitein-app. Uno strumento è in grado di rivelare come app quali TikTok o Instagramusare JavaScript per accedere asensibili come indirizzo, password e anche informazioni riguardo la carta di credito. Questo strumento è accessibile tramite il sito InApp.com e, utilizzando questo indirizzo web, controllare la sicurezza o meno di un’applicazione è molto semplice, basta andare su una delle app in questione e incollare all’interno della stessa – in un DM o in un commento – l’URL del sito InApp.com. A questo punto, cliccando sul collegamento si accede a un rapporto del sito web sulle informazioni cui l’app ha accesso in background. LEGGI ...

PagellaPolitica : Il ministro degli Esteri ha dichiarato che la dipendenza italiana dal gas russo è passata dal «40 per cento» al «15… - LaVeritaWeb : Sorpresa nei dati Bankitalia. Con Supermario, sono schizzate le passività della nostra banca centrale verso l’Euros… - MatteoRichetti : La nostra campagna sarà tutta così: sul confronto fra le nostre idee e quelle degli altri. Il problema è che noi ce… - AzamaelSaytan : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia fake news sono dati falsi come i dati covid-sei calata dal 14% al 13,8% noi control… - FerroniFranco : Dati @ISPRA_Press confermano continua riduzione delle emissioni di gas serra degli ultimi anni. Per l'#agricoltura… -