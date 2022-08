GdS – Inter, il Psg vuole Skriniar (Di venerdì 19 agosto 2022) 2022-08-19 12:57:26 Arrivano conferme dalla Gazzetta dello Sport: Il club parigino è più determinato che mai a portare in Ligue 1 il difensore. Tra le opzioni c’era anche Simakan del Lipsia Il tempo stringe, per il Psg. Il club francese infatti è sempre alla ricerca di un centrale che possa consolidare la difesa, ormai schierata a tre. Tra gli obiettivi, c’era anche Mohamed Simakan, ma il Lipsia non sembra più disposto a privarsene, a così pochi giorni dal termine del mercato. Una brutta notizia per l’Inter esposta così all’assalto dei parigini determinati più che mai a portarsi via Skriniar, che è sempre stato l’obiettivo principale del consulente sportivo Luis Campos. Ma l’addio non va dato per scontato. Secondo l’Equipe infatti, tocca all’Inter decidere se accettare l’ultimo importante rialzo per un giocatore a scadenza tra un ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 19 agosto 2022) 2022-08-19 12:57:26 Arrivano conferme dalla Gazzetta dello Sport: Il club parigino è più determinato che mai a portare in Ligue 1 il difensore. Tra le opzioni c’era anche Simakan del Lipsia Il tempo stringe, per il Psg. Il club francese infatti è sempre alla ricerca di un centrale che possa consolidare la difesa, ormai schierata a tre. Tra gli obiettivi, c’era anche Mohamed Simakan, ma il Lipsia non sembra più disposto a privarsene, a così pochi giorni dal termine del mercato. Una brutta notizia per l’esposta così all’assalto dei parigini determinati più che mai a portarsi via, che è sempre stato l’obiettivo principale del consulente sportivo Luis Campos. Ma l’addio non va dato per scontato. Secondo l’Equipe infatti, tocca all’decidere se accettare l’ultimo importante rialzo per un giocatore a scadenza tra un ...

