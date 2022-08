Elezioni: Giorgetti, Molteni, Crippa e Ravetto tra big confermati in uninominale Lombardia (Di venerdì 19 agosto 2022) Milano, 19 ago.(Adnkronos) - Il ministro uscente allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, l'ex sottosegretario per i rapporti con il Parlamento Laura Ravetto e il vicesegretario del Carroccio Andrea Crippa sono alcuni dei big che correranno per la Lega alle Elezioni politiche del prossimo 25 settembre nei collegi uninominali della Camera in Lombardia. La conferma è nelle liste diffuse dal Carroccio. Tra gli altri nomi presenti per la Camera, anche l'ex assessora lombarda Simona Bordonali e l'ex viceministro Stefano Candiani, oltre a Rebecca Frassini, Silvana Comaroli e Andrea Dara. In lista, nei collegi uninominali del Senato, il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, la vicepresidente della commissione Igiene e Sanità del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Milano, 19 ago.(Adnkronos) - Il ministro uscente allo Sviluppo economico Giancarlo, il sottosegretario all'Interno Nicola, l'ex sottosegretario per i rapporti con il Parlamento Laurae il vicesegretario del Carroccio Andreasono alcuni dei big che correranno per la Lega allepolitiche del prossimo 25 settembre nei collegi uninominali della Camera in. La conferma è nelle liste diffuse dal Carroccio. Tra gli altri nomi presenti per la Camera, anche l'ex assessora lombarda Simona Bordonali e l'ex viceministro Stefano Candiani, oltre a Rebecca Frassini, Silvana Comaroli e Andrea Dara. In lista, nei collegi uninominali del Senato, il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, la vicepresidente della commissione Igiene e Sanità del ...

