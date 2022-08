Dayane Mello dimentica il passato: “Non mi importa niente” | L’ha totalmente cancellata (Di venerdì 19 agosto 2022) La modella Dayane Mello ha rilasciato alcune dichiarazioni shock su di una sua ormai ex amica: cancellato tutto il loro passato insieme L’ex gieffina Dayane Mello (screenshot Twitter)Il Grande Fratello Vip si è rivelato un trampolino di lancio per molti degli attuali volti della televisione e dello spettacolo italiano. Tra questi anche la modella brasiliana Dayane Mello che ha conquistato una nutrita fetta di pubblico durante la sua edizione del reality. In particolare, il pubblico ha spesso apprezzato il suo essere schietta anche e soprattutto nei confronti delle sue amicizie. Nel corso del reality ha dato vita anche ad alcune dinamiche importanti e tra queste il suo controverso rapporto con l’attrice Rosalinda Cannavò. Le due hanno sempre avuto un ... Leggi su direttanews (Di venerdì 19 agosto 2022) La modellaha rilasciato alcune dichiarazioni shock su di una sua ormai ex amica: cancellato tutto il loroinsieme L’ex gieffina(screenshot Twitter)Il Grande Fratello Vip si è rivelato un trampolino di lancio per molti degli attuali volti della televisione e dello spettacolo italiano. Tra questi anche la modella brasilianache ha conquistato una nutrita fetta di pubblico durante la sua edizione del reality. In particolare, il pubblico ha spesso apprezzato il suo essere schietta anche e soprattutto nei confronti delle sue amicizie. Nel corso del reality ha dato vita anche ad alcune dinamichenti e tra queste il suo controverso rapporto con l’attrice Rosalinda Cannavò. Le due hanno sempre avuto un ...

